Роскошный и мощный: в Китае представлен универсал Zeekr 007 GT

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Автомобиль Zeekr 007 GT поступит в продажу 15 апреля 2025 года в Китае

В Китае показан универсал Zeekr 007 GT

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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По габаритам и техническим характеристикам он не уступает седану той же компании.

Китайская компания Zeekr представила полностью электрический универсал модели 007 GT. Об этом сообщает CnEVPost.

Уточняется, что новая модель поступит в продажу 15 апреля 2025 года. По габаритам и техническим характеристикам она не уступает ранее представленному седану Zeekr 007.

В салоне автомобилистов ждет спортивное рулевое колесо. Рычаг переключения передач расположен за ним. Вместо традиционных ручек на дверях — кнопки. Потолок и стойки в салоне обтянуты замшей, на крыше — большей панорамный люк.

Zeekr 007 GT оснащен синхронным электродвигателем с мощностью 310 киловатт. Кроме того, седан создан на базе платформы PMA2+, поддерживающая технологию сверхбыстрой зарядки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что китайский седан марки Changan внезапно стал продаваться всего за 855 тысяч рублей. Внешнее и внутренние убранство автомобиля не подверглось изменениям, однако при этом, «прокачались» технические характеристики транспортного средства. За силовой агрегат седана теперь отвечает турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил — крутящий момент двигателя равен 152 ньютонов на метр. Коробка передач в новой версии Changan будет пятиступенчатой. Согласно паспорту транспортного средства, расход топлива будет в среднем составлять шесть с половиной литров на 100 километров.

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