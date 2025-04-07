Появилась официальная причина смерти рэпера Паши Техника в Таиланде

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Диана Исаченкова
Диана Исаченкова 31 0

Причиной смерти рэпера Паши Техника стала легочная инфекция

Фото, видео: Instagram*/techniquepashalive; Telegram/Марк Яровный/MarkYarovni; 5-tv.ru

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Директор артиста Марк Яровный удивлен заключением медицинских работников.

Официальной причиной смерти российского рэпера Паши Техника стала легочная инфекция. Об этом сообщил его директор и гастрольный менеджер Марк Яровный в видео, размещенном в социальных сетях.

Известно, что тело музыканта будет доставлено из Таиланда в Россию обычным рейсовым бортом отечественной авиакомпании. В Москву останки исполнителя должны отправить в цинковом гробу вечером 8 апреля.

Павел Ивлеев, более известный как Паша Техник, скончался в ночь с 5 на 6 апреля в одной из тайских больниц. За жизнь 40-летнего рэпера боролись несколько дней, но органы рэпера постепенно начали отказывать один за одним.

Сообщалось, что перед экстренной госпитализацией он употреблял запрещенные вещества и поступил в больницу именно с отравлением. В настоящее время в Таиланде находится его друг и агент Марк Яровный, а также бывшая жена Ева Карицкая.

«Паша будет похоронен в той одежде, в которой ходил в обычной жизни», — поделился Марк в своем Telegram-канале.

После транспортировки тела Техника в Россию станут известны точные дата, время и место прощания с артистом. По словам Яровного, проводы рэпера в последний путь станут открыты для всех, а сами похороны пройдут в узком кругу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследство оставил Паша Техник. В центре внимания — квартира, которую музыкант успел приобрести для своего сына. В интервью год назад Паша признавался, что покупка была сделана по наставлению его экс-супруги.

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