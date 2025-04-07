Не нервничай: как стресс влияет на здоровье опорно-двигательной системы

При эмоциональном напряжении в организме происходит множество процессов, влияющих на состояние нашего тела.

Стресс может пагубно повлиять на здоровье опорно-двигательного аппарата. Об этом изданию Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, травматолог, доцент кафедры спортивной медицины Алексей Репетюк.

По словам специалиста, когда стресс переходит в хроническую стадию, клетки организма под воздействием окислительных процессов начинают разрушаться. Тревожность влияет на все системы организма, в том числе на иммунную и опорно-двигательную.

«Хотя психоэмоциональное напряжение не является первопричиной ортопедических заболеваний, оно значительно усугубляет их течение: усиливает болевые ощущения, снижает подвижность суставов, ухудшает результаты реабилитации», — заверяет медик.

Развитие многих заболеваний, например, ревматоидный и псориатический артриты, напрямую зависят от гормона кортизола, отвечающего за регулировку стресса в организме. Его выброс провоцирует воспалительные процессы, поясняет эксперт.

Кроме того, нестабильное состояние нервной системы снижает выработку гиалуроновой кислоты — это основа синовиальной жидкости, что важна для амортизации суставов, подчеркивает Репетюк.

Врач поясняет, что лучшая профилактика заболеваний суставов — это здоровый образ жизни, нормализация сна и питания, умеренная физическая нагрузка и контроль эмоционального состояния. В последнем способны помочь медитации, йога и дыхательные практики.

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