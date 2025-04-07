Не нервничай: как стресс влияет на здоровье опорно-двигательной системы

Травматолог Репетюк: стресс усугубляет протекание ортопедических заболеваний
Фото: 5-tv.ru
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При эмоциональном напряжении в организме происходит множество процессов, влияющих на состояние нашего тела.
Стресс может пагубно повлиять на здоровье опорно-двигательного аппарата. Об этом изданию Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, травматолог, доцент кафедры спортивной медицины Алексей Репетюк.
По словам специалиста, когда стресс переходит в хроническую стадию, клетки организма под воздействием окислительных процессов начинают разрушаться. Тревожность влияет на все системы организма, в том числе на иммунную и опорно-двигательную.
«Хотя психоэмоциональное напряжение не является первопричиной ортопедических заболеваний, оно значительно усугубляет их течение: усиливает болевые ощущения, снижает подвижность суставов, ухудшает результаты реабилитации», — заверяет медик.
Развитие многих заболеваний, например, ревматоидный и псориатический артриты, напрямую зависят от гормона кортизола, отвечающего за регулировку стресса в организме. Его выброс провоцирует воспалительные процессы, поясняет эксперт.
Кроме того, нестабильное состояние нервной системы снижает выработку гиалуроновой кислоты — это основа синовиальной жидкости, что важна для амортизации суставов, подчеркивает Репетюк.
Врач поясняет, что лучшая профилактика заболеваний суставов — это здоровый образ жизни, нормализация сна и питания, умеренная физическая нагрузка и контроль эмоционального состояния. В последнем способны помочь медитации, йога и дыхательные практики.
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