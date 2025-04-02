Булочка во вред: названы самые опасные для суставов крупы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Врач Толмасова: при болезнях суставов нужно исключить рафинированные крупы

Эндокринолог назвала самые вредные для суставов крупы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Определенный вид злаковой продукции может способствовать восполению крови.

Людям, страдающим от заболеваний суставов, необходимо тщательно подбирать питание и исключить рафинированные крупы из рациона, так как их постоянное употребление может провоцировать боли. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова.

По ее словам, зерно включает в себя три основных составляющих: отрубной слой, который насыщен клетчаткой и минералами; зародышевый слой, являющийся центром питательных веществ; эндосперм — средняя часть, где содержатся углеводы и белок.

Эксперт отметила, что в процессе рафинирования утрачиваются самые ценные части — отруби и зародыш, и именно они полны клетчаткой, витаминами и минералами.

Исходя из исследований, на которые ссылается Толмасова, рафинированные крупы способствуют увеличению уровня воспалительных маркеров в крови, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья.

«К рафинированным крупам относятся, например, белый хлеб, очищенный рис, выпечка и сладкая сдоба», — добавила собеседница.

При этом, по словам врача, связь между употреблением цельнозерновых круп и воспалительными процессами в организме не подтверждена. Такие продукты наделены витаминами группы В и антиоксидантами, спасающими клетки от повреждений, клетчаткой, выводящей холестерин из организма.

Включение таких злаков в питание, считает специалист, может снизить риски развития диабета, гипертонии и заболеваний сердца, а также поспособствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

Ранее 5-tv.ru писал, какими продуктами стоит дополнить ежедневный рацион.

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