Булочка во вред: названы самые опасные для суставов крупы

Врач Толмасова: при болезнях суставов нужно исключить рафинированные крупы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Определенный вид злаковой продукции может способствовать восполению крови.
Людям, страдающим от заболеваний суставов, необходимо тщательно подбирать питание и исключить рафинированные крупы из рациона, так как их постоянное употребление может провоцировать боли. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова.
По ее словам, зерно включает в себя три основных составляющих: отрубной слой, который насыщен клетчаткой и минералами; зародышевый слой, являющийся центром питательных веществ; эндосперм — средняя часть, где содержатся углеводы и белок.
Эксперт отметила, что в процессе рафинирования утрачиваются самые ценные части — отруби и зародыш, и именно они полны клетчаткой, витаминами и минералами.
Исходя из исследований, на которые ссылается Толмасова, рафинированные крупы способствуют увеличению уровня воспалительных маркеров в крови, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья.
«К рафинированным крупам относятся, например, белый хлеб, очищенный рис, выпечка и сладкая сдоба», — добавила собеседница.
При этом, по словам врача, связь между употреблением цельнозерновых круп и воспалительными процессами в организме не подтверждена. Такие продукты наделены витаминами группы В и антиоксидантами, спасающими клетки от повреждений, клетчаткой, выводящей холестерин из организма.
Включение таких злаков в питание, считает специалист, может снизить риски развития диабета, гипертонии и заболеваний сердца, а также поспособствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.
Ранее 5-tv.ru писал, какими продуктами стоит дополнить ежедневный рацион.
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