Фетиш на шик: о чем кричит домашний интерьер

Знаменитости раскрыли двери своих домов и рассказали, какой интерьер поможет не отставать от трендов непростой реальности.

От красивой жизни нет запретов! Звезды на красной дорожке пермьеры фильма «Падение короны» эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru, в какой эстетике предпочитают жить.

Поговорка «На вкус и цвет товарищей нет» отлично раскрывает главный секрет того, почему кто-то предпочитает жить в окружении фресок и бархатных стен, а кто-то отказывается от всего и никак не преображает домашний очаг. Люди буквально разделились на разные лагеря. Но все-таки есть нечто, что их объединяет — настоящий имперский шик, который в России был всегда!

«Вы живите как хотите, а мы, русские, любим жить роскошно! У меня была подруга, которая в квартире-студии сделала ремонт в стиле барокко, камин с лепниной, потолок, люстру, обои. Какое же было удивление, когда пришел котенок и разорвал обои. Она жестко раскошелилась и влезла в кредит ради такого ремонта», — рассказывает музыкант Илья Гуров.

Главный парадокс нынешнего поколения в том, что жизнь «одним днем» стала нормой. Среди молодых девушек есть шутка, что им удалось раскрыть в себе внутреннюю женщину, а потянуть ее они не могут — слишком много запросов. Красивая жизнь чуть ли не слепит глаза, а слова «копить» и «откладывать» вот-вот стали архаизмами. Всему виной наши имперские корни.

«У русского народа аристократизм передается. Потому что Российская империя впитала в себя все аспекты красоты и расцветала в красоте. Но из пустой комнаты сделать конфету — это не я. Всем должны заниматься специалисты», — говорит актриса Евгения Ахременко.

Сейчас модно разбираться в насущном и знать течения современной культуры — не просто важно, но еще и высоко ценится в обществе. Несмотря на желание шикануть, времена сложились так, что «шведская мебель» глубоко укоренилась в русских интерьерах. Это дешево, минималистично и просто. И мало, кто хочет признавать, что еще и очень опасно! На просторах интернета родилась даже шутка о том, что наши бабушки оставили нам в наследство мебель из настоящего дерева, с интересными деталями и историей, а мы сочли это неэстетичным и внукам по наследству предадим самые примитивные икеевские доски. Но Евгения Ахременко в доказательство того, что имперские корни дадут о себе знать говорит, что найдется кто-нибудь, кто и на «Икею» поставит старинную вазочку.

Главными критиканами минимализма на этом вечере явились Ирина Хакамада и Алла Сигалова.

«У меня дома лофт, перемешанный с модерном. Серые стены для баланса и красные пятна, которые дают энергию. Один стиль в интерьере делать не нужно. В моде сейчас эклектика, потому что мы живем в эпохе бесконечного хаоса, и сейчас во многих областях идет компилляция всего на свете. От единого стиля быстро устают. Метадизайн — мировой тренд. Он забирает все, что было раньше, замешивает и еще заглядывает в будущее. Тренд на минимализм давно прошел. Минимализм означает, что вещи вам не нужны, а главное, что есть — это воздух. Сейчас это неактуально!» — рассказывает Ирина Хакамада.

В поддержку такому мнению выступила Алла Сигалова тоже сказав, что минимализм давно не в моде. Но выбор хореографа пал на необычную динамику в интерьере:

«Ой, боже мой! Мебель барокко очень неудобная. Зачем же так мучиться. Аутентичной мебели барокко сейчас в интерьерах нет, на ней можно только в музее полежать! А я предпочитаю стиль Ленинграда 20-х-30-х годов».

Уходить от истины не стоит — в России, видимо, самые богатые на фантазию звезды. Адвокат Александр Кудряшов, который часто бывает в гостях у неординарных клиентов, хорошо рассмотрел, как живет русский обеспеченный народ.

«Когда дома, как в музее, и люди одухотворены роскошью вокруг — это нехватка чего-то в юности и в детстве. У меня были клиенты, у которых очень роскошные интерьеры и в офисе, и дома. Но я бы устал от такой обстановки. У каждого человека свои незакрытые гештальты, поэтому судить о том, плохо ли они поступают — нельзя», — подчеркивает Кудряшов.

На самом деле, дух домашних стен может много поведать о том, кто в них живет. Сейчас не те времена, чтобы иметь в распоряжении несколько рабов, сидеть на троне или же носить пышные платья в пол. Но людям хочется самовыражаться. Есть потребность властвовать — от этого и появился имперский шик, а свобода породила минимализм и потребность в яркости, не забирающей энергию. Все это и привело к смешению стилей. Объединяет одно — русский народ очень избирательный и непростой.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Ирина Хакамада выбрала на первую свадьбу платье в стиле Марии Антуанетты.