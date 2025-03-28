«Платье в стиле Марии Антуанетты»: Ирина Хакамада вспомнила свою первую свадьбу

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 691 0

У Ирины Хакамады было платье в стиле Марии Антуанетты на первой свадьбе

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

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Под венец знаменитость пошла всего в 18 лет.

Журналист и телеведущая Ирина Хакамада поделилась воспоминаниями с корреспондентом 5-tv.ru о своей свадьбе и праздничном платье в стиле французской королевской особы Марии Антуанетты во время предпремьерного показа фильма «Падение короны».

Новая картина от создателей фильма «Жанна Дюбари» погрузил с головой гостей мероприятия в XVIII век. Кто-то восторгался красотой той эпохи, а кто-то, как Ирина Хакамада, предался романтическим воспоминаниям о прошлом.

«Когда выходила замуж в 18 лет, у меня было платье в ее стиле (Марии Антуанетты. — Прим. ред.)», — рассказала она.

Для Хакамады это был первый брак. Ее избранником тогда стал ее однокурсник Валерий Котляров. Несмотря на то, что их отношения не продлились долго, воспоминания о красивом платье остались до сих пор.

Сериал «Падение короны» — это захватывающая история королевы и короля Франции Марии-Антуанетты и Людовика XVI. Во время революции их вместе с детьми арестовали и заключили под стражу в тюрьму Тур де Тампль в ожидании суда. Безграничная роскошь светской жизни сменилась изоляцией и беспомощностью.

Картина была снята на основе дневника слуги Клери, который единственный остался при королевской семье во время ее ареста. В прокат фильм выйдет с 3 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN провел урок музыки в родной гимназии в Новомосковске.

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