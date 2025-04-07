Политика руководства ЕС нередко оказывается крайне невыгодной для жителей, но, вероятно, все изменится.

Страны Евросоюза (ЕС) в частном порядке могут начать заключать контракты с российскими компаниями на поставку энергоресурсов. Об этом рассказал в беседе с изданием Lenta.ru депутат Госдумы Игорь Ананских.

«Европа очень заинтересована в восстановлении сотрудничества с Россией по энергоресурсам, но восстановит ли в итоге — вопрос. Многое будет зависеть и от руководств стран ЕС, и от руководства союза. Надеюсь, они поймут, что их главная задача состоит в обеспечении благополучия жителей собственных стран, процветания бизнеса. И тогда страны смогут вернуться к закупкам энергоресурсов из России напрямую», — сказал он.

По словам депутата, политика руководства ЕС нередко оказывается крайне невыгодной для отдельных стран и их жителей. Он выявил в этой ситуации два варианта. Или Европа поймет, что ее задача — развитие союза, или страны будут напрямую заключать контракты с российскими компаниями.

Депутат подчеркнул, что для стран ЕС в России закупают большие объемы энергоресурсов, но при этом с наценками, что невыгодно для бизнеса и граждан.

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