«Они поймут»: к какому сотрудничеству могут вернуться Россия и Европа

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 48 0

Депутат Ананских: Европа проявляет интерес к энергетическим ресурсам России

«Они поймут»: к какому сотрудничеству могут вернуться Россия и Европа

Фото: Paul Zinken/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политика руководства ЕС нередко оказывается крайне невыгодной для жителей, но, вероятно, все изменится.

Страны Евросоюза (ЕС) в частном порядке могут начать заключать контракты с российскими компаниями на поставку энергоресурсов. Об этом рассказал в беседе с изданием Lenta.ru депутат Госдумы Игорь Ананских.

«Европа очень заинтересована в восстановлении сотрудничества с Россией по энергоресурсам, но восстановит ли в итоге — вопрос. Многое будет зависеть и от руководств стран ЕС, и от руководства союза. Надеюсь, они поймут, что их главная задача состоит в обеспечении благополучия жителей собственных стран, процветания бизнеса. И тогда страны смогут вернуться к закупкам энергоресурсов из России напрямую», — сказал он.

По словам депутата, политика руководства ЕС нередко оказывается крайне невыгодной для отдельных стран и их жителей. Он выявил в этой ситуации два варианта. Или Европа поймет, что ее задача — развитие союза, или страны будут напрямую заключать контракты с российскими компаниями.

Депутат подчеркнул, что для стран ЕС в России закупают большие объемы энергоресурсов, но при этом с наценками, что невыгодно для бизнеса и граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал сроки новых контактов России и США.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
Кабальные условия: Украина готовится к очередным переговорам с США
18:20
Ревнует к бывшей? Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой
18:09
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей на красный свет
17:58
«Они поймут»: к какому сотрудничеству могут вернуться Россия и Европа
17:45
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
17:29
Не нервничай: как стресс влияет на здоровье опорно-двигательной системы

Сейчас читают

На Украине призывают экономить электроэнергию: холодно и нет солнца
Нефть взяла курс на $ 60: как низко могут упасть цены и надолго ли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп