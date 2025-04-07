В Калининграде прошли «Чтения Победы»

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Актеры театра и музыкальные коллективы города прочли пронзительные строки известных произведений о войне.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Калининград присоединился к масштабной всероссийской акции «Чтения Победы». Это грандиозный проект, который как раз направлен на то, чтобы рассказать и напомнить о подвиге советского народа-освободителя в годы Великой Отечественной.

Так, для студентов и школьников устроили концерт, во время которого со сцены прозвучали пронзительные, знакомые многим поколениям строки из известных произведений о войне.

Это песни и стихи, написанные Робертом Рождественским, Расулом Гамзатовым и другими талантливыми авторами, многие из которых не понаслышке были знакомы с тяготами фронтовой жизни.

А исполняли произведения актеры театра, а также музыкальные коллективы города.

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