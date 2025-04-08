Обозвавший Шольца «ливерной колбасой» Мельник стал постпредом Украины в ООН
Обозвавший Шольца ливерной колбасой Мельник стал постпредом Украины в ООН
Фото, видео: Christophe Gateau/ТАСС; 5-tv.ru
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Канцлер Германии «получил» от дипломата из-за своего отказа посетить Киев в 2022 году.
Бывший замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник назначен постоянным представителем при ООН.
И известен он отнюдь не громкими дипломатическими успехами, а оскорбительными высказываниями в адрес правительства Германии.
В 2022 году, будучи послом Украины в Берлине, он назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев. Канцлер Германии тогда отменил поездку из-за того, что украинские власти не приняли президента ФРГ. Киев обвинил его в связях с Россией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мельник оскорбил депутата бундестага от партии СДПГ Ральфа Штегнера и других западных политиков, осудивших поставки Киеву кассетных боеприпасов.
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