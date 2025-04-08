Обозвавший Шольца «ливерной колбасой» Мельник стал постпредом Украины в ООН

Канцлер Германии «получил» от дипломата из-за своего отказа посетить Киев в 2022 году.

Бывший замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник назначен постоянным представителем при ООН.

И известен он отнюдь не громкими дипломатическими успехами, а оскорбительными высказываниями в адрес правительства Германии.

В 2022 году, будучи послом Украины в Берлине, он назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев. Канцлер Германии тогда отменил поездку из-за того, что украинские власти не приняли президента ФРГ. Киев обвинил его в связях с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мельник оскорбил депутата бундестага от партии СДПГ Ральфа Штегнера и других западных политиков, осудивших поставки Киеву кассетных боеприпасов.