Мельник нахамил депутату бундестага за критику поставок кассетных бомб Киеву

Экс-посол Незалежной в Германии по своей «традиции» послал к черту политиков, не желающих эскалации конфликта на Украине.

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник оскорбил депутата бундестага от партии СДПГ Ральфа Штегнера и других западных политиков, осудивших поставки Киеву кассетных боеприпасов.

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — написал в своем Twitter-аккаунте Мельник.

Так он отреагировал на заявление Штегнера о несогласии с решением США передать Украине кассетные боеприпасы, поскольку это грозит гибелью мирному населению.

Некоторые пользователи соцсети, в свою очередь, раскритиковали Мельника за хамство, назвав его выпад в сторону немецкого депутата позором для дипломата, который должен призывать к мирным переговорам вместо того, чтобы нагнетать эскалацию.

Мельник, будучи послом Украины в Германии, неоднократно публично оскорблял немецкое правительство и народ. В частности, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ того посетить Киев. В итоге Мельник настолько настроил против себя немцев, что киевский режим был вынужден отозвать его на Украину.

Накануне в США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме признали, что применение таких снарядов несет риски для мирного населения, однако Вашингтон утверждает, что Киев будет использовать эти боеприпасы на своей территории, минимизируя все риски для населения. Президент США Джо Байден оправдал, в свою очередь, отправку Украине кассетных боеприпасов нехваткой обычных снарядов у Киева и самого Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поставку кассетных бомб Киеву проявлением антироссийского курса Вашингтона.