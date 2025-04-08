Подросток ранил ножом охранника школы в Новом Уренгое

Несовершеннолетний нанес ножевые ранения охраннику школы в Новом Уренгое. О происшествии рассказывает Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Ямало-Ненецкому автономному округу в своем Talagram-канале.

«Учащийся нанес удар… когда тот (охранник. — Прим. ред.) пытался остановить конфликт несоврешеннолетнего с другой ученицей. Пострадавший доставлен с резанной раной на щеке в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что госпитализация охраннику не потребовалась. Долечиваться он будет уже дома.

На месте инцидента продолжаются следственные мероприятия, по данным СУ СК РФ, возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

Ранее 5-tv.ru писал, что в нижегородской школе во время нападения школьника с ножом не работали рамки металлоискателя. По словам сотрудника школы, устройство было установлено, но не подключено. Здесь накануне восьмиклассник ранил соседа по парте и сидящего перед ним одноклассника. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Сам нападавший уже задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.