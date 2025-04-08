Подросток ранил ножом охранника школы в Новом Уренгое
Возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: Telegram/Следком ЯНАО/su_skr89; 5-tv.ru
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Несовершеннолетний нанес ножевые ранения охраннику школы в Новом Уренгое. О происшествии рассказывает Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Ямало-Ненецкому автономному округу в своем Talagram-канале.
«Учащийся нанес удар… когда тот (охранник. — Прим. ред.) пытался остановить конфликт несоврешеннолетнего с другой ученицей. Пострадавший доставлен с резанной раной на щеке в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что госпитализация охраннику не потребовалась. Долечиваться он будет уже дома.
На месте инцидента продолжаются следственные мероприятия, по данным СУ СК РФ, возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).
Ранее 5-tv.ru писал, что в нижегородской школе во время нападения школьника с ножом не работали рамки металлоискателя. По словам сотрудника школы, устройство было установлено, но не подключено. Здесь накануне восьмиклассник ранил соседа по парте и сидящего перед ним одноклассника. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Сам нападавший уже задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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