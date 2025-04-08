«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 657 0

Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Музыкант счастлив, что знаком с хоккеистом лично.

Такие люди, как хоккеист Александр Овечкин, рождаются раз в сто лет. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал певец, лидер группы «Сталкер» Андрей Державин на фестивале «Удачные песни».

Хоккеист забросил рекордную 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). 

 «Саша очень крутой! Он работяга невероятный. Все, чего он добился, конечно, это труд, труд и еще раз труд и, конечно, талант. Талант от бога у него! Безусловно, не случайно он появился на белый свет. Такие люди, как он, я думаю, появляются раз в сто лет. И я счастлив, что я с ним знаком!» —поделился Державин.

Музыканты со всей России радуются за капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз». Так, телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили российского хоккеиста с мировым рекордом, выпустив клип на любимую музыкальную композицию Овечкина «18 мне уже».

Nick Wass/ТАСС; 5-tv.ru

В съемках, которые прошли на «ВТБ Арене», приняли участие также первый тренер Овечкина Александр Филиппов, игроки клуба «Легенды хоккея» Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

Ранее 5-tv.ru писал, Николай Басков поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом.

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