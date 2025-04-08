«Выдающийся хоккеист» — Николай Басков поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

Николай Басков поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певец был ведущим на свадьба хоккеиста.

Народный артист РФ Николай Басков пожелал хоккеисту Александру Овечкину поставить рекорд, который никто не сможем перебить. В беседе с журналистами он поздравил спортсмена с рекордным 895-м голом в регулярных чемпионатах Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

«Я Сашу поздравляю от всего сердца, потому что это выдающийся великий спортсмен. У меня была честь приглашенным вести их свадьбу с Настей, его супругой. У них двое потрясающих детей. Они невероятно просто удивительные люди и когда бывает где-то мы пересекаемся… Ну, я горжусь, что я имею непосредственно отношение к событию, когда семья сформировалась. Несмотря на то, что он играет в составе американской команды, это наш российский выдающийся хоккеист. Я ему желаю, чтобы он достиг такого рекорда, который уже никто не перебил», — сказал Басков.

Музыканты со всей России радуются за капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз». Так, телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили российского хоккеиста с мировым рекордом, выпустив клип на любимую музыкальную композицию Овечкина «18 мне уже».

Nick Wass/ТАСС; 5-tv.ru

В съемках, которые прошли на «ВТБ Арене», приняли участие также первый тренер Овечкина Александр Филиппов, игроки клуба «Легенды хоккея» Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

Ранее 5-tv.ru писал, что художник Никас Сафронов хочет написать портрет Овечкина.

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