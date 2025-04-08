Ключевая ставка и возвращение компаний в РФ: о чем сообщила Набиуллина в Госдуме

Глава регулятора рассказала, о чем переживает Банк России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки приведет к замедлению инфляции в РФ. Агентство URA.RU в своем материале рассказало, о чем еще говорила глава регулятора в ходе встречи в Госдуме с фракцией Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

Повышенный уровень ключевой ставки будет оставаться в таком значении в течение длительного времени, но не останется на таком уровне навсегда.

По словам Набиуллиной, поднятие ключевой ставки на уровень свыше 16% — это необходимость, так как иначе последствия инфляции для бизнеса и граждан были бы серьезнее.

Глава ЦБ отметила, что инфляция в стране продолжает снижаться. При этом инфляция в РФ уже четыре года превышает целевой показатель в 4%, так как в этот период наша экономика столкнулась с рядом шоков. Этот факт очень беспокоит Банк России, говорит она.

Набиуллина напомнила, что в 2017–2019 годах низкая инфляция способствовала развитию ипотеки и доступным долгосрочным кредитам.

Что касается возвращения от иностранных финансовых компаний в Россию, то Центробанк пока что не получал от них никакой конкретики по этому вопросу.

Набиуллина считает, что колебание цен на нефть является одним из важнейших факторов, влияющих на экономику нашей страны. Кроме того, замороженные западные активы не должны быть разморожены без веских оснований.

Прогнозируется, что в этом году уровень инвестиций в экономику РФ останется примерно на том же уровне, что и в прошлом.

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