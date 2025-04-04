Вклад в будущее: какой самый выгодный способ хранения сбережений в 2025 году

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Экономист Абрамов: рублевый банковский депозит — выгодный способ хранения денег

Вклад в будущее: какой самый выгодный способ хранения сбережений в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Экономист сказал, куда лучше отложить свои деньги пока не снизится ключевая ставка.

Самый выгодный способ хранения средств в 2025 году — это рублевый банковский депозит. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Мне кажется, что такой (самый выгодный — Прим.ред.) вариант — это рублевый банковский депозит до того момента, пока ставки не начнут снижаться, прежде всего ключевая. Второй вариант — некоторые выпуски облигаций с хорошим рейтингом компаний тоже могут представлять интерес», — ответил эксперт.

По его словам, другой способ для тех, кто не боится рисковать — облигации федерального займа (ОФЗ). Эти деловые бумаги будут себя хорошо проявлять при снижении процентных ставок.

Экономист также посоветовал приобрести немного золота, если кто-то из людей боится, что может произойти снижение спроса на энергоносители, которые Россия экспортирует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семейная ипотека выходит на вторичный рынок в регионах.

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