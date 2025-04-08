Выход из мейнстрима: автомобили Genesis станут больше, шикарнее и быстрее

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Autoexpress: автомобили Genesis станут больше, шикарнее и быстрее

Выход из мейнстрима: автомобили Genesis станут больше, шикарнее и быстрее

Фото: newsroom.genesis.com

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В компании рассказали о планах на будущее.

Премиальный суббренд компании Hyundai Motor Genesis готовит следующую волну новых запусков. Об этом пишет Autoexpress со ссылкой на слова директора по дизайну Люка Донкервольке.

По словам Донкервольке, компания не поддается соблазну выпускать более массовые или доступные модели, а движется в сторону более дорогих и крупных авто для закрепления за собой статуса на мировом рынке машин премиум-класса и класса люкс.

Фото: newsroom.genesis.com

Сначала Genesis планирует выпустить внедорожник, который будет представлен на автосалоне в Нью-Йорке уже в мае этого года.

«Genesis будет иметь различные типологии на флагманском уровне, и мы готовы запустить их в производство», — сказал Донкервольке.

Руководитель отдела планирования продукции Genesis Марк Чой отметил, что компанию не интересуют более доступные модели, так как производитель не гонится за объемом, а нацелен на престиж. При этом больший упор Genesis делает на модели G80 и G90.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мельбурне представили самый мощный гибридный пикап в мире. Автомобиль способен обогнать Ford Ranger Rapto.

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