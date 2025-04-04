Китайская новинка: в Мельбурне представили самый мощный гибридный пикап в мире

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Гибридный пикап JAC Hunter поступит на австралийский рынок уже в следующем году

презентация одного из самых мощных гибридных пикапов в мире — JAC Hunter PHEV

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Автомобиль способен обогнать Ford Ranger Rapto.

В Мельбурне представили китайскую новинку — гибридный пикап JAC Hunter PHEV. Об этом сообщает портал 32CARS.ru.

Данный автомобиль способен развивать скорость в 542 лошадиных сил и в тысячу ньютон-метр крутящего момента. Эти мощные показатели позволяют ему обогнать такие модели, как Ford Ranger Raptor и BYD Shark 6.

Помимо этого, силовая тяга машины состоят из двухлитрового турбомотора и двух электродвигателей, а также батареи на 31,2 киловатт-часа. Это обеспечивает свыше 100 километров пробега на чистой электротяге.

При этом пикап сохранил и свои рабочие возможности. Он способен выдержать вес до тысячи килограммов и буксировать прицеп весом до 3500 килограммов, как у классических дизельных моделей.

В салоне у JAC Hunter PHEV — современное оборудование. В частности, климат-контроль и система V2L для питания внешних устройств. Также у автомобиля цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма и экран мультимедиа — 10,4 дюйма и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Электронные ассистенты обеспечивают для водителя безопасность на дороге, например, контроль полосы, круговой обзор и автоматичное торможение.

Ожидается, что модель появится на австралийском рынке в первом квартале 2026 года. Несмотря на то, что цена пикапа пока неизвестна, машина вызвала интерес как альтернатива привычным моделям с дизельными двигателями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что BMW анонсировала новинки автомобилей.

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