Германия приостановила прием беженцев по программе ООН

Всех, кто с этого дня попытается въехать в страну под предлогом поиска убежища, немцы будут отправлять обратно.

Вариантов покинуть страну у граждан Украины все меньше. И если раньше можно было рассчитывать перейти границу нелегально, а потом найти работу где-нибудь в Европе, то сейчас многие страны закрывают въезд мигрантам.

Сегодня одно из самых лояльных государств Старого Света, Германия, объявила о временной приостановке приема беженцев по программе переселения ООН. Это коснется в том числе и украинцев. То есть всех, кто с этого дня попытается въехать в страну под предлогом поиска убежища, немцы будут отправлять обратно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две трети украинских беженцев в Великобритании столкнулись с безработицей.