Германия приостановила прием беженцев по программе ООН

Эфирная новость 13 0

Германия приостановила прием беженцев по программе ООН

Фото, видео: www.globallookpress.com/Frank Hormann; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всех, кто с этого дня попытается въехать в страну под предлогом поиска убежища, немцы будут отправлять обратно.

Вариантов покинуть страну у граждан Украины все меньше. И если раньше можно было рассчитывать перейти границу нелегально, а потом найти работу где-нибудь в Европе, то сейчас многие страны закрывают въезд мигрантам.

Сегодня одно из самых лояльных государств Старого Света, Германия, объявила о временной приостановке приема беженцев по программе переселения ООН. Это коснется в том числе и украинцев. То есть всех, кто с этого дня попытается въехать в страну под предлогом поиска убежища, немцы будут отправлять обратно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две трети украинских беженцев в Великобритании столкнулись с безработицей.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
Германия приостановила прием беженцев по программе ООН
1:08
Апрельский снегопад в Москве может стать рекордным за последние 30 лет
0:51
Новый раунд: переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля
0:34
Пропавшую 15-летнюю украинку нашли мертвой в Польше
0:16
Усиливается раскол: в США хотят поумерить тарифный пыл Трампа
23:59
«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж»: Михайлов рассказал о своей семье

Сейчас читают

«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп