Михаил Ефремов вышел из колонии

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 17 0

Его адвокат подтвердил, что артист уже едет в Москву.

Фото, видео: ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Михаил Ефремов вышел из колонии ИК-4 в Белгородской области и уже едет в Москву. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Юрий Падалко.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке, установленном, и отбыл по месту своей регистрации», — сообщил представитель артиста.

За что попал в тюрьму Ефремов

В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд в Белгородской области одобрил прошение заслуженного артиста РФ об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии актера перед УДО. Падалко заявлял, что у Михаила Ефремова диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:04
Михаил Ефремов вышел из колонии
8:45
Из загоревшегося роддома в Москве спасли 39 человек
8:26
«Наш гараж»: НМГ работает над молодежным сериалом специально для соцсетей
8:11
НМГ планирует покупку «Медиалогии»
8:06
«Вышли на промышленный масштаб»: Баланова рассказала о планах НМГ
7:58
Попался: украинский БПЛА запутался в бельевых веревках в Ростовской области

Сейчас читают

«Генерал в юбке»: что известно о супруге Александра Буйнова
«Бросай, сынок»: Петросян помог Киркорову избавиться от зависимости на похоронах отца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп