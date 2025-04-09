Актер Михаил Ефремов вышел из колонии ИК-4 в Белгородской области и уже едет в Москву. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Юрий Падалко.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке, установленном, и отбыл по месту своей регистрации», — сообщил представитель артиста.

За что попал в тюрьму Ефремов

В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд в Белгородской области одобрил прошение заслуженного артиста РФ об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии актера перед УДО. Падалко заявлял, что у Михаила Ефремова диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.