Совсем плох? Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера перед УДО

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Адвокат Падалко: состояние Ефремова не стало хуже, но и не улучшилось перед УДО

Адвокат Ефремова опроверг ухудшение состояния актера перед УДО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

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Совсем скоро актер выйдет на свободу.

Самочувствие актера Михаила Ефремова после того, как его освободили по УДО, не ухудшилось, но и лучше не стало. Об этом в беседе с aif.ru рассказал адвокат артиста Юрий Падалко.

«Ему надо ехать в лечебное учреждение в Москву. Я был у него в пятницу, пока стабильно. Слава богу, не хуже, но и не лучше», — отметил собеседник.

До этого в СМИ писали, у Ефремова возникли проблемы со здоровьем после того, как он узнал о своем УДО. Отмечалось, что актер с трудом передвигался и у него начались проблемы с дыханием.

Адвокат не назвал имена тех, кто будет встречать Ефремова из мест лишения свободы. В СМИ объявляли, что для актера заказан частный реанимобиль, оснащенный специальным оборудованием и кислородом. К тому же, по предварительной информации, одним из вариантов выхода артиста из тюрьмы была санавиация из Воронежа, на случай, если он будет в критическом состоянии.

Падалко заявлял, что у Михаила Ефремова диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких. Тогда как главный врач московской клиники Ольга Есипова отмечала, что реабилитация актера после освобождения может занять от полугода.

За что попал в тюрьму Ефремов

В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач рассказала, почему заболел Ефремов.

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