Кеннеди-младший призвал американцев прививаться

Ярый антипрививочник — Роберт Кеннеди-младший — неожиданно призвал американцев вакцинироваться, хотя министр здравоохранения США всегда выступал против.

По его мнению, эти препараты вызывают аутизм и другие серьезные заболевания. Однако вспышка кори в Техасе заставила его изменить позицию. Заразились уже почти 500 человек, два ребенка умерли. И вирус стремительно распространяется в других штатах — корь уже зафиксировали в 22-х из них.

Теперь Кеннеди-младший уверен, что именно вакцина поможет. При этом, он все равно подчеркивает, что прививки не должны стать обязательными для всех жителей страны.