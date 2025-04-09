Кеннеди-младший призвал американцев прививаться
Ранее министр здравоохранения США был известен как ярый противник вакцинации.
Фото, видео: Reuters/Jim Urquhart; 5-tv.ru
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Ярый антипрививочник — Роберт Кеннеди-младший — неожиданно призвал американцев вакцинироваться, хотя министр здравоохранения США всегда выступал против.
По его мнению, эти препараты вызывают аутизм и другие серьезные заболевания. Однако вспышка кори в Техасе заставила его изменить позицию. Заразились уже почти 500 человек, два ребенка умерли. И вирус стремительно распространяется в других штатах — корь уже зафиксировали в 22-х из них.
Теперь Кеннеди-младший уверен, что именно вакцина поможет. При этом, он все равно подчеркивает, что прививки не должны стать обязательными для всех жителей страны.
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