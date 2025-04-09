«Круче самой изощренной фантазии»: завершились съемки сериала «Дорогой Вилли»

Сюжет повествует о тайной сделке в годы Холодной войны между СССР и ФРГ, которая предотвратила гибель миллионов людей. Самое интересное, что сценарий основан на реальных материалах.

В Москве подошли к концу съемки сериала «Дорогой Вилли». Эта увлекательная история в жанре политического детектива расскажет зрителям о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, которая спасла мир от ядерной катастрофы в 1960-е годы.

Сценарий сериала написан ведущим телеканала РЕН ТВ Игорем Прокопенко в соавторстве с писателем Дмитрием Новоселовым и основывается на исторических материалах, которые документалист собирал в течение 20 лет. Режиссером выступил Владимир Щегольков.

Действие сериала разворачивается во времена Холодной войны, когда мир стоял на пороге ядерной катастрофы.

Разведка СССР узнает, что США готовятся к удару с немецких военных баз. После этого Брежнев решает заключить тайный договор с Брандтом, чтобы избежать катастрофы.

Эта сделка становится очень рискованной для обоих политиков, так как, в случае обнародования соглашения, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Причем об этом договоре не должен узнать даже КГБ.

По словам Прокопенко, зритель с легкостью может принять происходящее в сериале за вымысел, но это не так.

«Наш „Вилли“ — это тот редкий случай, когда реальная история круче самой изощренной писательской фантазии», — говорит Прокопенко про новый сериал.

Роль Брежнева в проекте исполнил актер Сергей Маковецкий, а образ Брандта воплотил на экране его коллега Кирилл Кяро.

Сериал производят компании «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ», KION, PREMIER и РЕН ТВ с поддержкой Института развития интернета. Проект будет доступен на онлайн-платформах PREMIER и KION.

Вместе с выходом сериала будет выпущен роман «Дорогой Вилли», где будет дополнение, которое подробно будет раскрыто документальную основу проекта. В книгу войдут интервью с участниками тех событий и исторические факты.

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