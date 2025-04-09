«Продается много»: Баланова рассказала об успешной дистрибуции контента за рубежом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Гендиректор НМГ Баланова рассказала об успешной дистрибуции контента за рубежом

«Продается много»: Баланова об успехах международной дистрибуции контента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Совсем скоро на центральном телевидении Китая покажут российский фильм «Вторжение».

Страны БРИКС, Латинская Америка и Ближний Восток становятся ведущими направлениями для дистрибуции российского контента. Об этом заявила гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова в интервью РБК.

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«Продается довольно много. Понятно, что наиболее проблемной зоной у нас выступает Западная Европа. Там сделок или не очень много, или почти нет», — отметила она.

В качестве примера она упомянула недавнюю успешную продажу фильма «НМГ Студии» под названием «Вторжение», который покажут на центральном телевидении в Китае. В числе прочего в прокат КНР выйдет российско-китайский детектив «Красный шелк», который уже получил прокатное удостоверение национального фильма. В данный момент определяется дата показа картины на больших экранах в Поднебесной.

«Совместное производство более эффективно, потому что оно позволяет не входить в иностранную квоту, получать удостоверение национального фильма и при этом быть интересным и российскому зрителю, и китайскому», — заявила гендиректор НМГ.

При этом co-продакшен, как пояснила Баланова, холдинг рассматривает не только с Китаем. В данный момент разрабатывается ряд потенциально успешных проектов, среди которых один в Латинской Америке, а другой на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве открылся форум «Российский кинобизнес».

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