«Продается много»: Баланова рассказала об успешной дистрибуции контента за рубежом

Гендиректор НМГ Баланова рассказала об успешной дистрибуции контента за рубежом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Совсем скоро на центральном телевидении Китая покажут российский фильм «Вторжение».
Страны БРИКС, Латинская Америка и Ближний Восток становятся ведущими направлениями для дистрибуции российского контента. Об этом заявила гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова в интервью РБК.
«Продается довольно много. Понятно, что наиболее проблемной зоной у нас выступает Западная Европа. Там сделок или не очень много, или почти нет», — отметила она.
В качестве примера она упомянула недавнюю успешную продажу фильма «НМГ Студии» под названием «Вторжение», который покажут на центральном телевидении в Китае. В числе прочего в прокат КНР выйдет российско-китайский детектив «Красный шелк», который уже получил прокатное удостоверение национального фильма. В данный момент определяется дата показа картины на больших экранах в Поднебесной.
«Совместное производство более эффективно, потому что оно позволяет не входить в иностранную квоту, получать удостоверение национального фильма и при этом быть интересным и российскому зрителю, и китайскому», — заявила гендиректор НМГ.
При этом co-продакшен, как пояснила Баланова, холдинг рассматривает не только с Китаем. В данный момент разрабатывается ряд потенциально успешных проектов, среди которых один в Латинской Америке, а другой на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве открылся форум «Российский кинобизнес».
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