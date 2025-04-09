Mercedes представил новую модель AMG E53 2026 года

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Новинка бросит вызов Audi RS6 Avant и BMW M5 Touring.

Mercedes представил новую модель AMG E53 PHEV 2026 года

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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Компания Mercedes показала заряженный гибрид-универсал AMG E53 2026. Машина поступит в продажу осенью 2025 года на рынок США. Об этом пишет Caranddriver.

Новое поколение Mercedes бросит вызов Audi RS6 Avant и BMW M5 Touring. Несмотря на отсутствие привычного V8, новинка предлагает впечатляющую динамику и продвинутую гибридную начинку.

В основе AMG E53 имеется трехлитровая «шестерка» с двойным турбонаддувом мощностью 443 лошадиных сил, дополненная электромотором на 161 лошадиных сил.

Авто способно разгоняться до 280 километров в час. Отделка салона выполнена из кожи Nappa или материала MB-Tex.

Также имеется премиальная аудиосистема Burmester и багажник объемом до 1830 литров.

Новинка объединяет практичность универсала с мощностью спорткара. При этом благодаря гибридной силовой установке авто остается экономичным.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Кубе стартовало производство автомобилей УАЗ. Впервые российская компания начала выпускать транспортные средства на другом континенте.

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