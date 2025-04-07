«Оценят по достоинству»: на Кубе стартовало производство автомобилей «УАЗ»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 49 0

На Кубе стартовало производство автомобилей «УАЗ»

УАЗ начали производить на Кубе

Фото: Пресс-служба УАЗ

Впервые российская компания начала выпускать транспортные средства на другом континенте.

Производство автомобилей УАЗ стартовало на Кубе. Об этом сообщил руководитель направления PR/SMM компании Дмитрий Тытюченко.

«На Острове свободы состоялся запуск в эксплуатацию сборочной линии по производству ульяновских внедорожников», — проинформировали в пресс-службе «УАЗ».

По данным Тытюченко, на заводе установлено современное оборудование и даже внедрены системы контроля качества. К сентябрю на Кубе будет производиться до 500 машин в год, а максимальный объем, на который может рассчитывать местное предприятие, достигает полторы тысячи автомобилей за указанный период.

Первыми на Острове свободы будут созданы модели «Патриот» и «Пикап». При этом, важно, что кубинские УАЗы адаптированы под местный климат и особенности дорог на острове.

Это первое производство «УАЗ» за пределами евразийского континента.

«Мы уверены, что потребители по достоинству оценят эффективность и функциональность исконно российских внедорожников…» — подчеркнул глава проекта Сергей Дорохов.

Ранее 5-tv.ru писал о то, что АвтоВАЗ начинает продажи спортивного внедорожника Lada Niva Sport.

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«Оценят по достоинству»: на Кубе стартовало производство автомобилей «УАЗ»

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