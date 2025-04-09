«Чувствую себя не очень»: первые слова Ефремова после освобождения

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Михаил Ефремов: чувствую себя не очень, спасибо, что встретили

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер прибыл в свою московскую квартиру.

Михаил Ефремов, известный актер и заслуженный артист России, вышел на свободу по УДО после отбытия срока в колонии-поселении. После освобождения он вернулся в свою квартиру в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.

«Чувствую себя не очень, сейчас говорить ничего не могу, очень много впечатлений. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Еще раз мои соболезнования семье погибшего», — отметил актер.

За что попал в тюрьму Ефремов

В июне 2020 года актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не смог справиться с управлением. На высокой скорости он столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. К сожалению, Сергей скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал Михаила Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заслуженного артиста России об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии здоровья Михаила Ефремова. По словам адвоката Юрия Падалко, у артиста диагностировали хроническое заболевание легких, которое приводит к затруднению дыхания.

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