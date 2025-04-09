В Чебоксарах возбуждено дело против осквернивших Вечный огонь подростков

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 41 0

Подозреваемым 16 и 17 лет.

В Чебоксарах возбуждено дело против осквернивших Вечный огонь подростков

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Возбуждено уголовное дело против трех подростков, осквернивших Вечный огонь у Монумента Воинской славы в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике.

«Следственным управлением СК России по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Чебоксары в возрасте 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ („Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц“)», — сказано в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Инцидент с осквернением памятника воинской славы произошел пятого апреля на территории мемориального парка «Победа». Трое несовершеннолетних, в возрасте 16 и 17 лет, надругались над монументом в честь воинов-чебоксарцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего и проводят необходимые следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики предотвратили теракт в военном общежитии в Подмосковье.

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В Чебоксарах возбуждено дело против осквернивших Вечный огонь подростков

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