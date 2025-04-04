Силовики предотвратили теракт в военном общежитии в Подмосковье

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Задержан военнослужащий, связанный с украинскими спецслужбами. В момент ареста он получал компоненты для взрывного устройства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Появились кадры задержания украинского агента, который собирался устроить взрыв в общежитии для курсантов в Подмосковье.

Операцию силовики провели, как только подозреваемый взял из тайника компоненты для изготовления взрывчатки. Схрон оставили для него украинские кураторы. Они завербовали российского военнослужащего для исполнения теракта. В смартфоне задержанного нашли переписку с представителем вражеской спецслужбы.

«Находясь на лечении в воинской части, продолжал общение с кураторами с Украины, по заданию которых планировал теракт в отношении курсантов. Для получения взрывного устройства украинский куратор передал мне координаты. в указанном месте при получении взрывчатки был задержан», — рассказал в ходе допроса подозреваемый.

Следователям задержанный рассказал, что должен был обмотать себя взрывчаткой и уже на территории воинской части привести ее в действие. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке теракта. Подозреваемому грозит до 20-ти лет лишения свободы.

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