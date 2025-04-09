Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 125%

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Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 125%

Трамп поднял пошлины в отношении Китая до 125%

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Новые тарифы вступят в силу в ближайшее время.

США повышают торговые пошлины на товары из Китая — до 125%. Об этом американский президент заявил 9 апреля в соцсети Truth Social.

Это заявление стало ответом на неуважение Китая к мировым рынкам. Президент подчеркнул, что тарифы вступят в силу немедленно.

Кроме того, Трамп сообщил, что в ответ на запросы более 75 стран, которые пригласили американских представителей для торговых переговоров, США снижают взаимные пошлины в размере 10% на время обсуждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме усиливаются разногласия из-за нестабильности на фондовом рынке, вызванной действиями Дональда Трампа. Некоторые представители экономического блока администрации не поддерживают введение 90-дневного моратория на тарифы, к чему их склоняют крупные игроки на Уолл-стрит.

Тем временем сам Трамп продолжает угрожать увеличением пошлин на китайские товары до 104%. Такое решение может нанести серьезный удар по американской экономике, учитывая, что ежегодно США импортируют товары из Китая на сумму более 400 миллиардов долларов.

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