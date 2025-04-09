Усиливается раскол: в США хотят поумерить тарифный пыл Трампа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Экономическая политика Трампа вызывает разногласия на высшем уроне

В США хотят поумерить тарифный пыл Трампа

Фото: AP/TASS

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Американский лидер вновь грозится увеличить пошлины на импорт товаров из Китая, что не всем нравится.

В Белом доме разрастаются разногласия из-за нестабильности на фондовом рынке, вызванной действиями американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет издание EADaily.

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Отмечается, что некоторые представители блока экономики администрации лидера США не стремятся к введению 90-дневного моратория на действие тарифов. К такому развитию событий Трампа склоняют и многие крупные игроки на Уолл-стрит.

При этом сам глава государства все еще грозится увеличением пошлин на импорт товаров из Китая до немыслимых 104%. Для американской экономики такое решение может стать серьезным ударом, поскольку американцы ежегодно импортируют товары из Поднебесной на сумму более чем в 400 миллиардов долларов.

К тому же в ближайшее время начнутся переговоры с другими странами, что в первую очередь относится к партнерам США в Азии. Для бизнеса Соединенных Штатов еще остаются надежды на договоренность, что может занять время.

В настоящий момент многовекторные шаги от команды Трампа ввергают рынки в хаос, из-за чего отношения Белого дома с Конгрессом претерпевают раскол. Республиканцы выражают готовность проголосовать за билль, позволяющий отменять любые тарифы большинством голосов.

Сейчас все оценивают исход тарифных войн и стараются снизить пыл Трампа. Решить вопрос, по мнению EADaily, получится после того, как угроза рецессии в США из теоретической приобретет статус реальной.

Ранее 5-tv.ru писал, что торговая война США с миром набирает обороты.

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