МОК ведет переговоры с федерациями по допуску россиян к Олимпиаде-2026

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Игры состоятся в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

В МОК сообщили о переговорах с федерациями по допуску россиян к Олимпиаде-2026

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с федерациями по зимним видам спорта рассматривает возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Об этом стало известно от спортивного директора организации Кита Макконнелла во время пресс‑конференции по итогам исполкома, трансляция которой велась на YouTube-канале организации.

По словам Макконнелла, спортсмены не могут отвечать за то, какие действия совершают их государства, и в связи с этим не должны нести наказание. Он отметил, что организация придерживается прежнего мнения.

«Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — подчеркнул он.

Спортивный директор также добавил, что на данный момент обсуждения все еще проводятся, однако решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме принято. Он пояснил, что в планах возобновление участия олимпийцев из этих стран в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

На прошлой Олимпиаде 2024 года, прошедшей в Париже, в нейтральном статусе выступали 15 россиян. Федерации по летним видам спорта постепенно снимают отстранения с россиян. Несмотря на это многие федерации по зимним видам все еще не не допускают спортсменов из России.

Принимать участие в соревнованиях на условиях международных организаций отказались российские гимнасты. Такому решению предшествовали множественные отказы специального комитета FIG в допуске до соревнований.

К тому же россияне с 2014 года не участвовали в зимних Играх под флагом страны и с 2016 года — в летних.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая глава МОК Кирсти Ковентри поставила цели.

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