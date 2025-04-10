«График такой»: сколько часов в сутках спит Стас Михайлов

Артист пожаловался, что не высыпается.

Народный артист России Стас Михайлов из-за работы иногда спит по два часа в сутки. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «А я — артист» в честь 75-летия Александра Буйнова в Государственном Кремлевском Дворце.

По словам Михайлова, график работы часто не позволяет ему высыпаться. Например, на юбилей друга он пришел после двухчасового сна, так как только вернулся после гастролей по Сибири.

«Вчера ночью мы закончили в час. У нас график жизни вот такой. Но мы его сами избрали. Я спал два часа в сутки», — поделился исполнитель.

Артист признался, что недосып сказывается на его самочувствии.

«Нормальный человек должен спать восемь часов. Но понятно, пока Бог дает силы, как-то себя держишь», — объяснил Михайлов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Михайлов боится, что младшие дочки рано выйдут замуж. У исполнителя шестеро детей. Старший сын два года назад сам стал отцом. У певца подрастает внучка.