«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж»: Михайлов рассказал о своей семье

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 45 0

Стас Михайлов боится, что младшие дочки рано выйдут замуж

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В семье певца шесть детей.

Народный артист РФ Стас Михайлов неожиданно открыл несколько подробностей своей личной жизни. На концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист», посвященном 75-летию певца Александра Буйнова, он рассказал о семье, отметив, что уже стал дедушкой.

У его сына Андрея родилась дочка, которой уже два года. А вот 24-летний сын Никита, возможно, скоро порадует его новостью о более серьезных планах на жизнь со своей девушкой.

«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж, Маша с Иванкой, пока я на гастролях», — с улыбкой признался Стас, отметив, что в его семье — целых шесть детей.

Он также добавил, что, несмотря на возраст, он не теряет оптимизма и верит, что все в жизни будет по мере сил.

«По мере сил надо за собой что-то делать, следить и с божьей помощью заниматься. Потому что в молодости там всякое же было», — заключил Михайлов, намекая на более зрелый подход к жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов дал напутствие российскому хоккеисту Овечкину.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
Германия приостановила прием беженцев по программе ООН
1:08
Апрельский снегопад в Москве может стать рекордным за последние 30 лет
0:51
Новый раунд: переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля
0:34
Пропавшую 15-летнюю украинку нашли мертвой в Польше
0:16
Усиливается раскол: в США хотят поумерить тарифный пыл Трампа
23:59
«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж»: Михайлов рассказал о своей семье

Сейчас читают

«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп