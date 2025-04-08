«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж»: Михайлов рассказал о своей семье

В семье певца шесть детей.

Народный артист РФ Стас Михайлов неожиданно открыл несколько подробностей своей личной жизни. На концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист», посвященном 75-летию певца Александра Буйнова, он рассказал о семье, отметив, что уже стал дедушкой.

У его сына Андрея родилась дочка, которой уже два года. А вот 24-летний сын Никита, возможно, скоро порадует его новостью о более серьезных планах на жизнь со своей девушкой.

«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж, Маша с Иванкой, пока я на гастролях», — с улыбкой признался Стас, отметив, что в его семье — целых шесть детей.

Он также добавил, что, несмотря на возраст, он не теряет оптимизма и верит, что все в жизни будет по мере сил.

«По мере сил надо за собой что-то делать, следить и с божьей помощью заниматься. Потому что в молодости там всякое же было», — заключил Михайлов, намекая на более зрелый подход к жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов дал напутствие российскому хоккеисту Овечкину.