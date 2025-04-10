Уехать или предать себя: цена ВНЖ в Латвии для русскоязычных жителей

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Власти страны снова перешли черту.

Фото, видео: 5-tv.ru

Избавиться от всех русскоговорящих в Латвии пытаются на высшем уровне. Сегодня там стартовала новая волна экзамена на знание государственного языка для россиян. И его сдача — обязательное условие для продления вида на жительство. Причем к языковой проверке принуждают всех — от детей до маломобильных стариков. А в случае провала грозит депортация.

Как Рига угнетает русскоговорящих жителей рассказывает корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Сноса советских памятников и уничтожения военных мемориалов оказалось мало. Латвийские власти всерьез взялись за русскоговорящих пенсионеров. Право остаться в Латвии получат те, кто сдаст языковой экзамен по латышскому.

«Они в таком возрасте, что они бы и по родному языку не сдали такой экзамен. Первые две части — это работа с компьютером, письмо и аудирование, латвийские власти выбрали самую уязвимую, самую незащищенную группу людей. Многие умерли на нервах, на переживаниях», — сообщила общественный деятель Ольга Петкевич.

Доходило и до того, что 74-летнюю женщину, которая ходит с трудом, на экзамен пришлось нести на носилках.

Наталья в свои 70 вновь села за учебники и рабочие тетради — готовится к пересдаче. На латышском говорит свободно, но до уровня знаний А2 не добрала всего один балл, за сочинение.

«Я не умею пользоваться компьютером. Я об этом сразу сказала. Ну, конечно, возраст уже не тот, растерянность такая, боишься, а вдруг неправильно», — призналась Наталья Тимофеева.

Испытание не бесплатное — госпошлина 52 евро. Кто не сдаст тест с двух попыток, потеряют ВНЖ. Кроме языкового теста пенсионеров ждет тест на лояльность к западным установкам, анкета на латышском с полусотней вопросов, в частности, об операциях с криптовалютой, публикациях в соцсетях, принадлежности Крыма и отношении к СВО.

«Если я так не считаю, мне нужно будет по существу идти поперек своей совести только затем, чтобы остаться в Латвии, не расстаться со своими детьми», — подчеркнул бывший депутат сейма Латвии Игорь Пименов.

На сделку с совестью не пошли многие, за три года из Латвии уехали около 10 тысяч россиян, в основном это молодые семьи. Вадим Авва называет себя политическим эмигрантом. Уехал, чтобы сохранить русскую идентичность, и просто потому, что смотреть на происходящее стало невыносимо.

«Если ты не сдаешь экзамен, тебя вычеркивают из социальной системы: у тебя отнимают льготы на транспорт, ты не можешь вызвать скорую помощь. В Риге слабослышащий человек не слышал вопросов экзаменатора», — заявил журналист Вадим Авва.

Уезжают не только русские. Язепс Юстс впервые задумался о переезде в 2016 году, решился в 2022 году. За три года в Пскове открыл хлебопекарню — дело, о котором мечтал всю жизнь.

«Кто-то писал комментарии там: почему именно в Россию ты поехал? Для меня удивительно, почему такой вопрос. По духу, конечно, христианские ценности на высоком уровне здесь», — отметил Язепс Юстс.

Новая экзаменационная волна в Латвии может затронуть около 2,5 тысячи граждан России. И неизвестно, сколько еще решат уехать по собственной воле, не желая смотреть на испытания пенсионеров и на уничтожение истории.

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