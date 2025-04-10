Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим голливудским агентством UTA

Актер Юра Борисов заключил контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA), предполагающий сотрудничество в различных аспектах. Об этом стало известно из сообщения издания Variety.

«UTA подписала контракт с номинированным на премию „Оскар“ актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях», — отметили в материале.

По имеющейся информации, компания UTA также представляет многих знаменитых актеров, среди которых Харрисон Форд, Джонни Депп, Тим Бертон, Брук Шилдс и Тимоти Шаламе.

К тому же в издательстве отметили, что на текущий момент Борисов — один из самых известных российских актеров.

Из звезд кино РФ Юре Борисову удалось первому получить номинацию на «Оскар». Артист был выдвинут на премию за «Лучшую роль второго плана» в фильме режиссера Шона Бейкера «Анора». Однако награда отошла актеру Кирану Калкину, который сыграл в кинокартине «Настоящая боль».

В целом лента «Анора» получила пять «Оскаров» — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Ранее, писал 5-tv.ru, Юра Борисов рассказал о своем присутствии на кинопремиях.