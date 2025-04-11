Пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка скончалась в больнице

Девочка, которая пострадала в результате крушения прогулочного батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась в больнице. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал ее отец.

По сообщению родителя, его дочь ушла из жизни в среду, 9 апреля. После крушения глубоководного судна девочку госпитализировали в медучреждение, и с того момента она находилась на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Так, число погибших выросло до семи человек — все граждане РФ.

Крушение батискафа произошло в акватории Красного моря у берегов Хургады на расстоянии одного километра от суши 27 марта. Известно, что он находился в эксплуатации примерно десять лет. На судне в момент затопления находилось 45 россиян.

В генконсульстве РФ в Хургаде объявили о начале процесса репатриации тел россиян.

Ранее, писал 5-tv.ru, выжившая при крушении батискафа в Хургаде россиянка поделилась деталями трагедии.