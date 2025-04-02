Выжившая при крушении батискафа в Хургаде россиянка поделилась деталями трагедии

Выжившая после крушения батискафа в Египте врач пережила клиническую смерть. Об этом она рассказала в интервью «Известиям» после возвращения в Россию. Ее дочери тоже пострадали, девочкам быстро оказали помощь египетские медики. Глава семьи, тоже врач, погиб, помогая людям.

«К сожалению, муж героически погиб, помогая людям. Это большая трагедия для нашей семьи, потому что он сам врач — анестезиолог-реаниматолог. Он всю жизнь спасал людей и был прекрасным человеком, отцом и мужем. Самочувсвтие детей хорошее. Их выписали на второй день. Меня выписали буквально два дня назад. Мне намного лучше. Остается, конечно, еще кашель и общая слабость. В целом я восстанавливаюсь», — рассказала выдившая при крушении батискафа в Египте Кристина Валиуллина.

Трагедия произошла 27 марта. Прогулочный батискаф, на борту которого были 45 наших туристов, в том числе дети, затонул у берега Хургады. Шестеро погибли.