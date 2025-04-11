Принц Гарри внезапно приехал на Украину

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Принц Гарри приехал на Украину

Принц Гарри с неожиданным визитом прилетел в Украину

Фото: Alberto Pezzali/AP/TASS

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Герцог Сассекский встретился с боевиками ВСУ.

Младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, тайно прибыл на Украину. Об этом стало известно из сообщения британской газеты The Telegraph.

По информации издания, принц Гарри провел во Львове в госпитале встречу с боевиками ВСУ, получившими ранения в ходе боев. Уточнялось, что прибытие члена британской королевской семьи на Украину не анонсировалось.

«Герцог Сассекский отправился в Superhumans Centre, львовскую клинику, которая лечит раненых солдат, в сопровождении четырех ветеранов», — отметили в материале.

Принц Гарри — второй из членов британской королевской семьи, посетивших Украину. До него годом ранее в Киев прилетала герцогиня Эдинбургская Софи. Ее однодневный визит проходил от имени МИД Великобритании. Герцогиня пообщалась с главой киевского режима Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. На встрече она отдала им сообщение, написанное британским монархом Карлом III.

В конце марта принц Уильям посещал город Тапа, Эстония, который находится в 200 километрах от границы с Россией. Визит состоялся в рамках поездки в связи с поддержкой операций НАТО в Восточной Европе. В военном лагере старшему сыну короля Великобритании продемонстрировали боевые машины, а после он проехал на танке в обмундировании и встретился с украинскими беженцами.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в нападках и травле.

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