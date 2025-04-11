На Тайване найдена челюсть денисовского человека

Рыбаки, промышлявшие недалеко от острова Пэнху, в 2015 году подняли со дна необычную кость. Молекулярные биологи подтвердили, что найденная на морском дне Тайваньского пролива челюсть принадлежала денисовскому человеку, что значительно расширяет территорию обитания этого древнего вида. Об этом сообщил журнал Science.

Глубина, на которой была сделана находка, составляла от 60 до 120 метров — когда-то здесь была суша, но после окончания ледникового периода территория оказалась под водой.

Челюсть, позже получившая название «Пэнху-1», попала в антикварную лавку, а затем — в Тайваньский национальный музей естественных наук. Однако долгое время ученые не могли точно определить, кому она принадлежала: из четырех сохранившихся зубов невозможно было установить ни пол, ни возраст, ни даже видовую принадлежность хозяина.

Лишь спустя десятилетие международная команда исследователей под руководством Такуми Цутая из Университета «Сокендай» (Япония) смогла провести палеопротеомный анализ — передовой метод изучения древних белков. Некоторые из них оказались уникальными маркерами денисовцев — генетически отличной группы древних людей, чьи следы ранее находили только на Алтае и на Тибете. Эти данные, безусловно, расширяют ареал существования денисовцев и дают ученым новые инструменты для анализа изменений в климате и условиях жизни тех времен.

Денисовский человек — вымерший подвид людей, населявших просторы Азии от 200 до 75 тысяч лет назад. Судя по исследованиям, они обладали темной кожей, карими глазами и темными волосами, а также крепким телосложением, схожим с неандертальским.

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