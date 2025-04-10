Ученые Австралии оживили мозг умершего композитора

Эфирная новость 54 0

Художник Гай Бен-Ари использовал мозг умершего композитора для создания музыки

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С его помощью уже пишется музыка.

В Австралии доказали существование жизни после смерти. Ученым удалось оживить мозг умершего композитора и с его помощью создать новую музыку.

Вот, как они это объяснили: несколько лет назад нейробиологи взяли образцы крови у музыканта, когда он был еще жив. С их помощью они создали стволовые клетки, а потом и искусственный орган, имитирующий человеческий мозг. К ним подключили специальные приборы, которые считывают сигналы и превращают их в музыку.

«Я использовал его мозговую активность, с помощью которой стало возможным сочинять музыку. В 2015 году я сам создал нейронные сети, мы подключили их к аналоговым модульным синтезаторам и выступали с получившимся произведением перед всем миром», — рассказал художник Гай Бен-Ари.

Ученые заявили, что будут наблюдать за тем, смогут ли стволовые клетки умершего композитора меняться или учиться со временем, чтобы сочинять музыку лучше. Хотя эксперты подвергают сомнению даже создание мини-мозга, который передает сигналы для создания мелодии.

-1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
86.09
0.63 95.09
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:09
Бойцы России освободили населенный пункт Журавка в Сумской области
13:09
Абсурд: агент Ван Дамма ответил на обвинения актера в торговле людьми
12:52
Лавров: президента Казахстана Токаева ждут в России на 9 Мая
12:46
МО РФ: украинские боевики за сутки совершили 11 атак на энергообъекты России
12:35
«График такой»: сколько часов в сутках спит Стас Михайлов
12:19
Количество мест в школах искусств Москвы увеличили

Сейчас читают

КТК восстанавливает экспорт нефти из Казахстана через Россию
Девичья Розовая Луна: чем созвездие Дев одарит в полнолуние 13 апреля 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌸Розовая Луна 13 апреля 2025 — чем уникально это полнолуние
😋Как тебя характеризует любимая начинка кулича на Пасху
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
Как празднуют Пасху в разных странах мира