В Москве наградят молодых ученых

Начался прием заявок на получение премии.

В Москве начался прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Получить награду можно за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и соцсферу столицы», — уточнил градоначальник.

Награду можно получить более чем в 20 номинациях — как в научных исследованиях, так и в практических проектах, например, в сфере авиации, биотехнологий, фармацевтики или нанотехнологиях. Всего вручат 50 премий.

Заявки принимаются до 18 июля на сайте премии. Принять участие могут ученые до 35 лет (со степенью доктора наук — до 40 лет). Итоги будут подведены в январе 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые Австралии оживили мозг умершего композитора. Несколько лет назад нейробиологи взяли образцы крови у музыканта, когда он был еще жив. С их помощью они создали стволовые клетки, а потом и искусственный орган, имитирующий человеческий мозг. К ним подключили специальные приборы, которые считывают сигналы и превращают их в музыку.