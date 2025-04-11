В Москве наградят молодых ученых

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 12 0

Начался прием заявок на получение премии Правительства Москвы молодым ученым

В Москве наградят молодых ученых

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Начался прием заявок на получение премии.

В Москве начался прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Получить награду можно за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и соцсферу столицы», — уточнил градоначальник.

Награду можно получить более чем в 20 номинациях — как в научных исследованиях, так и в практических проектах, например, в сфере авиации, биотехнологий, фармацевтики или нанотехнологиях. Всего вручат 50 премий.

Заявки принимаются до 18 июля на сайте премии. Принять участие могут ученые до 35 лет (со степенью доктора наук — до 40 лет). Итоги будут подведены в январе 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые Австралии оживили мозг умершего композитора. Несколько лет назад нейробиологи взяли образцы крови у музыканта, когда он был еще жив. С их помощью они создали стволовые клетки, а потом и искусственный орган, имитирующий человеческий мозг. К ним подключили специальные приборы, которые считывают сигналы и превращают их в музыку.

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