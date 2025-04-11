Дмитрий Песков сообщил о прибытии Стива Уиткоффа в Россию

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Песков сообщил о прибытии Уиткоффа в Россию

Фото: www.globallookpress.com/ CNP/AdMedia

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Специальный посланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он действительно прилетел в Россию», — заявил он прессе.

Если у Стива Уиткоффа наметится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, то Кремль обязательно оповестит об этом, добавляет Песков.

Официальный представитель Кремля также сказал, что Россия следит за всеми новостями вокруг ситуации на Украине, в том числе за ходом ее переговоров с США по редкоземельным металлам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США договорились о мерах по облегчению передвижения дипломатов. Об этом 10 апреля сообщил посол России в США Александр Дарчиев. Как стало известно, участники переговоров будут анализировать предложения, выдвинутые в ходе встречи, чтобы достичь новых соглашений к следующему этапу консультаций. По его словам, прошедший раунд переговоров позволил участникам сделать шаг вперед в решении проблемы, связанной с восстановлением работы дипломатических представительств.

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