Россия и США договорились о мерах по облегчению передвижения дипломатов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Дарчиев: делегации столкнулись с наследством прежней американской администрации

Россия и США договорились о мерах по облегчению передвижения дипломатов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Участники переговоров сделали шаг вперед.

В ходе консультаций в Стамбуле Россия и США договорились о дальнейших шагах по упрощению процедур перемещения дипломатов и оформления виз. Об этом 10 апреля сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

Как стало известно, участники переговоров будут анализировать предложения, выдвинутые в ходе встречи, чтобы достичь новых соглашений к следующему этапу консультаций. По его словам, прошедший раунд переговоров позволил участникам сделать шаг вперед в решении проблемы, связанной с восстановлением работы дипломатических представительств.

Также представители внешнеполитических ведомств обеих стран пришли к выводу о необходимости преодоления трудностей, возникших в результате действий предыдущей администрации США.

«Главы делегаций констатировали наличие серьезных „раздражителей“, доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей», — заявил Дарчиев журналистам.

Российская сторона акцентировала внимание на необходимости скорейшего возвращения дипломатической собственности, которая была изъята властями США. Переговоры между Россией и США прошли в конструктивном ключе, отметил Дарчиев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошли переговоры России и США.

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