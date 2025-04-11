«В реальности все не так»: космонавты прокомментировали мифы о своей работе

В беседе по видеосвязи принял участие Иван Вагнер, который в это время самое время находится на МКС.

Российские космонавты разоблачили мифы о космосе, которые создал кинематограф. В рамках проекта «Разрушители мифов» Денис Матвеев и Константин Борисов прокомментировали сцены из популярных фильмов. Встреча была организована к Дню космонавтики социальной сетью «ВКонтакте» и VK Видео совместно с «Роскосмосом».

Те, кто, действительно, видел нашу планету со стороны, поговорили с комиком Азаматом Мусагалиевым, а также актерами Дмитрием Чеботаревым и Валери Зоидовой. Космонавты указали на несоответствия реальности и фантазии кинематографистов.

«Основные ошибки в кино ― это нарушение законов физики и преувеличение того, как работают системы. Чаще всего ты видишь в фильме экран, где горят надписи „Старт“, „Стоп“, „Полетели“, какие-то странные графики. В реальности все не так», — отметил Борисов.

Однако покорители космоса понимают, что это искусство требует зрелищности и динамики, поэтому подобные неточности не дают зрителю заскучать.

В беседе принял участие и космонавт Иван Вагнер, который вышел на связь прямиком с Международной космической станции (МКС). Он признался, что один из когда-то посмотренных им ранее фильмов вдохновил его на выбор столь трудной профессии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Роскосмос» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве.