«Роскосмос» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве

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Роскосмос и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стороны договорились о создании Объединенного совета по стратегическому развитию.

Ядерной космической программой будет заниматься «Роскосмос» и Курчатовский институт. Как отметили в госкорпорации, без научного сопровождения федеральный проект «Ядерный атом» — реализовать невозможно.

Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук напомнил, что наша страна всегда была первой в области ядерной энергетики в космосе. И работа на перспективу позволит и дальше сохранять лидирующие позиции.

«Мы всегда были лидерами в космосе. И в первую очередь, в области ядерной двигательной установки и в ядерной энергетике в космосе. Я убежден, что сегодняшнее наше соглашение позволит зафиксировать наше технологическое лидерство и впредь — на многие десятилетия вперед», — сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Координировать взаимодействие госкорпорации и научного центра будет Объединенный совет по стратегическому развитию. В него вошли по пять представителей от каждой стороны, кроме того, к работе будут привлекать и профильных экспертов.

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