«В дикой депрессии»: Паша Техник предчувствовал свою смерть

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 69 0

Птаха: Паша Техник предчувствовал свою смерть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Рэпер и друг музыканта Птаха сообщил, что тот страдал от одиночества, хотя у него было много поклонников.

Музыкант Паша Техник не планировал уход из жизни, но предчувствовал скорый конец. Об этом рассказал рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, в беседе с 5-tv.ru.

«Ему было тяжело. Ему было плохо, но умирать он не хотел. <…> Добрый человек, который был в дикой депрессии, который закидывал депрессию наркотиками. И он был более человечный, чем эти ЗОЖники, которые говорят: «Умер наркоман», — поделился он воспоминаниями о коллеге по цеху.

Исполнитель добавил, что в смерти Техника отчасти виноваты фанаты, которые провоцировали его на употребление запрещенных веществ ради постов в социальных сетях. В свою очередь, он сам старался помочь страдавшему от депрессии Паше и наставлял его прекратить вести подобный образ жизни.

«Паша, тормози», — такой совет давал Птаха каждый раз, когда виделся с коллегой.

В ответ рэпер говорил, что да, он в курсе. Но надеется, что смерть придет как можно позже.

Так или иначе, Птаха уверен, что несмотря на печальный исход судьбы Техника, его история послужит уроком для современной молодежи.

«Рано или поздно оно заканчивается всегда так. <…> Употребление любых веществ, оно приводит всегда именно к таким последствиям», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Паше Технику не давали долечиться от наркозависимости.

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«В дикой депрессии»: Паша Техник предчувствовал свою смерть

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