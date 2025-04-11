«На нем зарабатывали»: Паше Технику не давали долечиться от наркозависимости

Часто рэпер даже не знал, сколько стоит его выступление.

Рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Исаев. — Прим. ред.) не давали долечиться от наркотической зависимости те, кто на нем зарабатывал. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил сын Народного художника РФ Никаса Сафронова Лука, который долгое время был другом покойного.

По его словам, Паше Технику не давали пройти полноценный курс лечения от наркотической зависимости.

«Его окружение, знакомые, какие-то знакомые знакомых всегда понимали, что его нужно вытащить из этого центра. Потому что в центре нет ни алкоголя, никаких веществ, нет ничего. И он хочет быть в центре. Его вытаскивали под предлогом, что нужно кормить семью, что нужно помочь старикам-родителям, что нужно помочь сыну, что нужно оплатить ипотеку», — объяснил Сафронов на похоронах рэпера.

Кроме того, что исполнителю не давали пройти полноценный курс реабилитации, его еще и намеренно подводили к срывам, уверен Лука.

«Он выезжал на съемку. Дальше на съемке, он просил попить, ему подливали туда виски, он срывался. <…> Его пытались отделить от семьи, от жены, которая его защищала», — вспоминал друг.

В последний раз, когда Павел был в рехабе, ему тоже не дали возможность долечиться. По словам Сафронова, Технику нужно было пробыть в медицинском учреждении от шести месяцев до года. Но все происходило по уже известному сценарию: его провоцировали — и рэпер срывался.

Лука вспоминал, что часто Павел не знал, сколько стоит его выступление. Случалось и такое, что за работу он мог не получить ни копейки. Это происходило потому, что окружение на нем зарабатывало.

«Он недооценивал себя. Он не знал, сколько стоит его поездка, его выход, и он мог поехать бесплатно. Он мог сняться бесплатно. Люди на нем зарабатывали деньги. Это был целый конвейер. И чем больше он был пьян, чем больше он был нетрезв, тем больше люди зарабатывали, тем больше он был готов на большие съемки, на какие-то выходки», — рассказал Сафронов.

В конце марта Паша Техник был госпитализирован в больницу Таиланда. Он находился в критическом состоянии, из-за чего врачи вынуждены были подключить исполнителя к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

Спасти рэпера не смогли. Он скончался 4 апреля в возрасте 40 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве проходит прощание с рэпером Пашей Техником.

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