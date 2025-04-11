«Такая аскеза»: Басков признался, как справляется с эмоциональным выгоранием

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 49 0

Николай Басков: лучший отдых пять-семь дней в полном одиночестве молча

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Певец разработал свою методику борьбы с упадком сил.

Народный артист России Николай Басков предпочитает молчать, если хочет ощутить прилив энергии. Об этом исполнитель рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru на препати музыкальной премии RU.TV.

«С выгораниями все по-разному справляются. Кто-то в баню ходит, кто-то на охоту ездит. Я люблю небольшой такой отдых. Я бы так сказал: дней пять-семь полного обнуления, когда ты в одиночестве в полном, и ты молчишь», — заявил он.

По словам певца, он запрещает себе в такие дни не только разговаривать, но и читать книги, слушать радио, а также смотреть телевизор. Более того, сама по себе подобная методика, по мнению Баскова, требует серьезных усилий от человека.

«Это очень трудно, на самом деле. <…> Два дня подготавливаюсь и потом молчу 36 часов», — уточнил артист.

Во время молчания исполнитель наблюдает за природой. В частности, его внимание привлекает жизнь муравьев и бабочек.

«Потом какая-то невероятная энергия, то есть ты слушаешь только окружающий тебя мир. Больше ничего нельзя. <…> Такая, знаете, аскеза», — поделился опытом артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Басков поддержал Лолиту Милявскую.

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