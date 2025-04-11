Народный артист России призвал общественность быть добрее.

Народный артист России Николай Басков всегда поддерживает певицу Лолиту Милявскую. Об этом исполнитель рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru на препати музыкальной премии RU.TV.

По словам исполнителя, он всегда на стороне своей давней подруги. И ситуация с отменой ее концертов в ряде городов страны не стала исключением.

«Я поддерживаю Лолиту всегда. Потому что это моя очень близкая и очень талантливая и потрясающая артистка», — заявил Басков.

Он призвал всех быть менее агрессивными к окружающим и не обрушать волну хейта и злорадства за любую оплошность.

«Люди будьте добрее. Вы поймите, что болезни, проблемы и все остальное — это идет только через вашу энергию, вашу злость или какие-то ваши внутренние гадости, которые вы хотите из себя выпускать. <…> Вы начните с себя, чтобы у вас было хорошо в душе, сердце и в теле. А потом уже смотрите на других. За других надо радоваться или сожалеть, поддерживать. Но вот чувствовать счастье от момента, когда человек падает где-то — это самое унизительное, что может делать другой человек», — пояснил артист.

Он привел в пример случай с хоккеистом Александром Овечкиным, который совсем недавно стал одной из самых обсуждаемых персон в инфополе многих стран. На Олимпиаде 2014 года, когда вся российская сборная, включая и будущего рекордсмена, выступила неудачно, у хоккеиста появилось много недоброжелателей.

«Овечкин сейчас стал ньюсмейкером номер один в мире. Да, только никто не помнит, когда была Олимпиада и собрали тогда нашу сборную по хоккею, где играли самые лучшие представители. Тогда Овечкин не забил голы, которые нужны. И что началось? Началось унижение и недовольства какие-то», — заметил певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита обнаружила свое сходство с известной советской актрисой.