Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посоветовал тому признать новые регионы РФ

Стало известно, что незадолго до встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посоветовал американскому лидеру на официальном уровне признать новые регионов в составе России. По его мнению — это самый быстрый путь прекращения огня на Украине. О деталях этого разговора рассказало агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и пятерых близких к переговорному процессу людей.

«Самый быстрый путь договориться о прекращении огня на Украине — это поддержать стратегию, которая признает суверенитет России над четырьмя регионами, которые присоединились к РФ в 2022 году», — цитирует агентство слова Уиткоффа.

По имеющейся информации, данный диалог имел место через двое суток после встречи Стива с главой Российского фонда прямых инвестиций «РФПИ) Кириллом Дмитриевым, которая прошла на прошлой неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге завершилась встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа.